Генсек ООН осудил нападение на конгрессменов в США

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает нападение на американских конгрессменов в предместье Вашингтона, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Конечно, мы осуждаем нападение на нескольких членов конгресса США, которое произошло в Александрии. Мы желаем представителю республиканской партии Скализу и всем остальным пострадавшим скорейшего выздоровления", — заявил Дюжаррик на ежедневном брифинге.

В предместье Вашингтона Александрии (штат Виргиния) мужчина открыл огонь по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и другие конгрессмены. Стрельба произошла на мероприятии палаты представителей. Скализ был ранен в бедро. Всего пострадали не менее пяти человек. Полиция задержала подозреваемого, позже он скончался от ран.