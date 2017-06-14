Американский военный во время десантирования из самолета Hercules C-130 в Германии. Архивное фото

Американский военный во время десантирования из самолета Hercules C-130 в Германии. Архивное фото

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Если Пентагон не будет стабильно получать надлежащее финансирование, США утратят возможность обеспечивать свое военное присутствие за рубежом уже через пять лет. Об этом сообщил глава Генштаба страны генерал Джозеф Данфорд на слушаниях сенатского комитета по вооружениям.

По словам Данфорда, вооруженные силы США теряют военное превосходство в мире, сдавая позиции потенциальным противникам.

"Я считаю, что без стабильного, достаточного и предсказуемого финансирования в течение пяти лет мы потеряем способность демонстрировать силу за рубежом, а это лежит в основе нашей обороны", — заявил генерал. Он подчеркнул, что США необходимо наращивать оборонные возможности.

"Еще хуже то, что закон о контроле за расходованием средств последние пять лет вынуждал Пентагон работать с бюджетом всего лишь в 450 миллиардов долларов", — сокрушается Данфорд.

По его словам, из-за этого у пехоты и флота проблемы с боеготовностью, а авиации не хватает пилотов и механиков. Генерал добавил, что Пентагон должен "встать на путь восстановления подорванного превосходства", но для этого потребуется надлежащее финансирование.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис раскритиковал американскую армию, заявив, что "шокирован" низким уровнем ее боеготовности.