МИД России: разрешить конфликт в Донбассе без участия ЛНР и ДНР невозможно

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Разрешение конфликта в Донбассе без участия в переговорах представителей ЛНР и ДНР невозможно, заявил РИА новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"В любом политическом раскладе должны присутствовать представители Донецка и Луганска. Это наша принципиальная позиция. Я думаю, что без представителей Донбасса этот внутриукраинский кризис практически не решаем. Это давно уже поняли мы и, я надеюсь, поймут все участники международных усилий по урегулированию на юго-востоке Украины", — сказал Карасин, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Как заявил Тиллерсон, "очень возможно, что правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению в какой-то структуре помимо Минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".