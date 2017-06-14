Напавший на конгрессменов в Виргинии скончался от ранений

Полицейский на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

Полицейский на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Напавший в Виргинии на конгрессменов скончался от полученных ранений, сообщил президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении по поводу этой стрельбы.

"Нападавший умер от своих ран", — заявил Трамп.

В предместье Вашингтона Александрии (штат Виргиния) мужчина открыл огонь по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и другие конгрессмены, сообщил телеканал Fox News.

Стрельба произошла на мероприятии палаты представителей. В это время Скализ и его помощники тренировались на бейсбольной площадке.

По данным телеканала, Скализ был ранен в бедро. Всего пострадали не менее пяти человек, заявил в эфире CNN депутат палаты представителей Мо Брукс. Полиция задержала подозреваемого.

Позднее в офисе Скализа сообщили, что раненного в бедро конгрессмена оперируют, его состояние стабильно.

По данным Washington Post, правоохранительным органам удалось установить личность стрелка — это 66-летний Джеймс Т. Ходжкинсон, проживающий в городе Бельвиль в штате Иллинойс. Сообщается, что Ходжкинсон владел бизнесом по инспекции жилых домов, лицензия на который истекла в ноябре 2016 года и не продлевалась. В апреле 2006 года ему предъявляли обвинения в нанесении побоев, но затем их сняли.