На Кубе началась подготовка к выборам нового лидера

МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Власти Кубы сделали первый шаг к выборам нового главы страны вместо Рауля Кастро – на 22 октября назначены выборы муниципальных делегатов.

По сообщению Госсовета Кубы, опубликованном в газете Granma , в случае необходимости второй тур выборов пройдет 29 октября, если кандидаты на местах не наберут 50% голосов.

Согласно кубинской избирательной модели, следующим этапом выборов является избрание депутатов ассамблей провинций и Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента), которые и будут выбирать нового главу государства. Однако дата этих выборов будет объявлена позднее, отмечается в сообщении.

Главой кубинского государства Кастро-младший (86 лет) стал в 2008 году, до этого он два года исполнял обязанности главы госсовета Кубы после отставки своего старшего брата Фиделя. В 2013 году после переизбрания на посту главы Кубы Рауль Кастро заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году.