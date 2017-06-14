В Германии начали раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В немецкой Тюрингии группа археологов с разрешения местных властей начала раскопки на месте предполагаемого захоронения Янтарной комнаты, передает газета Thuringer Allgemeine.

По информации издания, земельные работы ведутся у подножья горы Конштайн неподалеку от города Нордхаузен. Во времена Третьего рейха в этом районе действовал секретный подземный завод Миттельверк по сборке ракет Фау-1 и Фау-2. На предприятии использовали труд узников концлагеря Дора-Миттельбау.

Начать поиски у Нордхаузена исследователей подтолкнули свидетельства выживших узников. Как пишет Neue Nordhauser Zeitung, один из них рассказал, что в апреле 1945 года наблюдал за тем, как солдаты вермахта закапывали под землю крупные контейнеры. Исследователи предполагают, что в них могли быть спрятаны фрагменты Янтарной комнаты, вывезенной из Кенигсберга в последние месяцы войны.

Местные власти дали разрешение на проведение раскопок. Председатель Земельного ведомства охраны памятников и археологии Свен Остриц пояснил, что участок, на котором ведутся работы, не представляет культурной ценности. В таком случае правительство Тюрингии обязано гарантировать свободу научных изысканий.

Ранее польские археологи заявили о том, что Янтарная комната может быть спрятана рядом с замком города Пасленк. К таким выводам они пришли после исследования прилегающей территории с помощью георадаров и томографов. Начало раскопок запланировано на это лето.

В 1941 году немецкие войска похитили комнату из Царскосельского дворца и вывезли ее в Кенигсберг. Янтарные панно разместили в Королевском замке в столице Восточной Пруссии. При отступлении вермахта весной 1945-го комната бесследно исчезла. Среди возможных мест захоронения утерянного сокровища называют Калининградскую область, Германию, Польшу и Чехию.