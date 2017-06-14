Президент Литвы купила телескоп для силовиков в Донбассе

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте передала украинским силовикам в Донбассе 150 телескопов, один из которых приобрела за собственные средства. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала 112.

Как заявил глава государства, "большой друг украинского народа" Грибаускайте не так давно приезжала в гости на Украину, и, по ее собственному выражению, не могла явиться с пустыми руками.

Как отмечает телеканал, телескоп, купленный на собственные средства Грибаускайте, Порошенко лично вручил украинским силовикам. Президент также напомнил, что Литва была первой страной, поставившей Киеву летальное оружие.

Порошенко не уточнил, какие именно телескопы получила Украина, однако предположительно речь идет о военных телескопе, используемом для разведки и наблюдения.