СМИ: атаковавший конгрессменов стрелок находится в критическом состоянии

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Состояние подозреваемого в совершении атаки на конгрессменов в Виргинии 66-летнего Джеймса Ходжкинсона оценивается как критическое, сообщает телеканал CNN.

По информации, предоставленной телеканалу источником в правоохранительных органах, подозреваемый постоянно проживает в Иллинойсе. Он был госпитализирован после перестрелки с полицией, в которой получил серьезное ранение. По информации телеканала, его состояние оценивается как критическое.

В среду утром неизвестный открыл стрельбу по группе конгрессменов, которые завершали бейсбольную тренировку в пригороде Вашингтона. По имеющимся данным, четыре человека были ранены, в том числе — конгрессмен Стив Скализ, его состояние оценивается как стабильное, еще двое пострадавших в критическом состоянии.

Конгрессмены готовились к ежегодной благотворительной игре, которая запланирована на четверг.