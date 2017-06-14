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В мире

Застройщик и переговорщик: Дональду Трампу исполнился 71 год

18:4514.06.2017
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу исполнился 71 год. Как пишут журналисты пула Белого дома, день рождения главы государства выглядел довольно спокойным, пока не произошла стрельба по конгрессменам в Виргинии.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архив
© AFP 2017 / Don Emmert
Биография Дональда Трампа

Неизвестный открыл стрельбу утром в среду на бейсбольной площадке в Александрии, где мужская команда конгрессменов завершала тренировку перед предстоящим в четверг матчем. В результате ранения получили конгрессмен Стив Скализ и еще несколько человек. Скализа в настоящий момент оперируют, его состояние стабильно. Меры безопасности у Белого дома были усилены.

После этого Трамп отменил свое мероприятие в среду днем в министерстве труда.

Неординарный Трамп

Один из самых неординарных американских политиков за последние 100 лет, республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США в январе 2017 года.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Timothy A. Clar
Неординарная администрация Трампа

Эксцентричный миллиардер, внесистемный политик без опыта работы на выборных должностях и борец с "коррумпированной системой" сенсационно сумел победить на выборах в ноябре 2016 года кандидата от Демократической партии, бывшую первую леди и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Трамп, вероятность победы которого большинство экспертов оценивали в диапазоне от 0% до 35%, смог провернуть, пожалуй, самую выгодную и самую масштабную сделку в своей жизни — с американскими избирателями. Ни возраст Трампа (в 70 лет он стал самым старым избранным президентом), ни его миллиарды (он стал самым богатым главой государства), ни окружавшие политика скандалы не смутили граждан. Они поверили, что именно он "снова сделает Америку великой".

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп

Биография будущего президента

Дональд Джон Трамп родился в Нью-Йорке в 1946 году в семье торговца недвижимостью Фреда Трампа, отец которого перебрался в США из Германии. Позднее Трамп не раз говорил, что гордится немецкими предками, включая своего дядю профессора Джона Трампа, который доказал наличие "умных генов" в их роду.

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Меланья в Вашингтоне
© REUTERS / Carlo Allegri
Первая леди Меланья Трамп: это было бы смешно, если б не было так красиво

В семье Трампов было пятеро детей, позднее один из его братьев уже во взрослом возрасте скончался от алкоголизма, что отбило у Дональда желание прикасаться к спиртному и табаку.

Буйный характер мальчика проявился довольно рано. В 13 лет родители вынуждены были в воспитательных целях перевести его из школы в военную академию Нью-Йорка. Однако военная карьера не заинтересовала Трампа — он предпочел пойти по стопам отца, закончив в 1968 году факультет финансов и торговли в Университете Пенсильвании. Благодаря учебе он смог избежать призыва в армию и заодно отправки на фронт во Вьетнам.

Застройщик и переговорщик

Карьеру в области недвижимости Дональд начал в компании отца. Однако почти сразу в сферу интересов молодого бизнесмена попал и шоу-бизнес: в 1970 году он вложил около 70 тысяч долларов в комедийную постановку на Бродвее, но она не стала слишком удачной.

Год спустя он получил в управление компанию отца и сразу переименовал ее в Trump Organization (ранее она называлась Elizabeth Trump and Son). Спустя два года эта компания попала в поле зрения министерства юстиции, которое усмотрело признаки расовой дискриминации при предоставлении апартаментов афроамериканцам. Впрочем, скандал не получил развития, поскольку Трамп сумел подписать соглашение с минюстом, пообещав впредь не допускать нарушений.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Lo Scalzo, pool
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Первым проектом, который заставил говорить о молодом бизнесмене, стало строительство Grand Hyatt Hotel на Манхеттене в 1980 году. Особенностью проекта стали льготные условия налогообложения сроком на 40 лет, которые смог выторговать Трамп у городских властей. Благодаря этому он привлек дополнительных инвесторов.

За первыми успехами последовали новые, например строительство Trump Tower в самом центре Манхеттена. Эксперты вновь отмечали незаурядные способности Трампа, которому удалось получить для застройки участок в престижном районе. Вскоре бизнес уроженца Нью-Йорка шагнул за пределы города и страны.

Предприниматель продолжал расширять сферу своих коммерческих интересов и начал реализовывать проекты по строительству казино, занимая под это деньги. Однако на рубеже 1980-1990-х годов у Трампа возникли серьезные проблемы, когда его предприятия и он сам оказались на грани банкротства. Часть собственности пришлось пожертвовать в счет уплаты долгов.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе, 25 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе, 25 мая 2017

Однако бизнесмен не отказался от идеи зарабатывать на строительстве казино и отелей, но за 1991-2009 годы в общей сложности обанкротились шесть принадлежавших ему заведений. Этот факт в ходе нынешней избирательной кампании активно обсуждали противники Трампа, которые видели в этих банкротствах доказательство его несостоятельности, так как обычно "казино всегда выигрывает".

Впрочем, из многих неудач бизнесмен выходил с минимальными потерями, умудряясь договариваться с кредиторами и властями на приемлемых для себя условиях. Демократы в ходе нынешней кампании отчаянно "полоскали" Трампа за налоговый маневр в 1990-е, когда он сумел сэкономить внушительные суммы. Миллиардер и его сторонники отвечали, что все сделано "гениально и по закону".

По состоянию на 2016 год журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов, что делает его богатейшим политиком в США и 156-м среди самых богатых американцев. Сам бизнесмен считает такую оценку заниженной и называет сумму в 10 миллиардов. Аналитики при этом указывают, что после ряда скандалов во время предвыборной кампании Трампа стоимость его бренда снизилась на 13% (в разное время, помимо компаний, его именем были названы высочайшие небоскребы Америки, а также казино, авиакомпания, модельное агентство, марка водки, настольная игра и даже стейки).

Шоумен и инвестор

Трамп проявлял интерес не только к недвижимости. Его всегда привлекали шоу-бизнес, спортивные мероприятия, яркие личности. Так, еще с 1980-х годов бизнесмен вкладывал деньги в спортивные команды и шоу. Он подружился с боксером Майком Тайсоном и призывал оправдать того по обвинению в изнасиловании. Спортсмен позднее поддержал миллиардера в ходе предвыборной кампании. "Все жесткие ребята меня поддерживают, и мне это нравится!" — сказал в связи с этим Трамп.

Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Шварценеггер покинул телешоу, в котором он сменил Трампа

Нравились ему и красивые женщины: первая и третья супруги Трампа были моделями (Ивана из Чехии, а Меланья — из Словении). Второй брак у бизнесмена был с американской актрисой Марлой Мэйплс.

В 1996 году Трамп сделал новое вложение, купив конкурс "Мисс Вселенная", а в 1999 году основал модельное агентство. Отношения с моделями и женщинами "аукнулись" миллиардеру во время выборов, хотя к уголовной ответственности он ни разу не привлекался.

"Большой экран" тоже не оставлял Трампа равнодушным. Он был дважды номинирован на премию "Эмми" за комично сыгранные роли самого себя в телесериалах и художественных фильмах. Кроме того, он был продюсером и ведущим популярного шоу "Кандидат" на телеканале NBC, участники которого боролись за право получить должность топ-менеджера в одной из компаний Трампа (тех, кто не проходил испытаний, "уволняли", то есть они выбывали из игры).

Отель и казино Trump Plaza в Атлантик-Сити. Архивное фото
© AP Photo / Mel Evans
Трамп пожертвует доходы от своих отелей в казну США

Предприниматель даже зарегистрировал свою коронную фразу "Вы уволены!", которую потом часто адресовал своим политическим оппонентам. За участие в этом телешоу Трамп был удостоен именной звезды на Голливудской аллее славы. Правда, на фоне выборов один из противников политика разбил ее кувалдой.

В целом Трамп никогда не стеснялся своего образа жизни и скандалов, окружавших его, считая, что любое внимание прессы — это своего рода реклама.

Демократ и республиканец

Политические пристрастия Трампа до сих пор вызывают недоумение даже у ряда его сторонников. В конце 1970-х и в 1980-х годах он поддерживал республиканцев и высоко оценивал президента Рональда Рейгана. Некоторые даже рассматривали кандидатуру предпринимателя в качестве вице-президента на выборах 1988 года.

В 1999 году Трамп присоединился к Партии реформ и участвовал в праймериз на выборах президента, выиграв два штата. Однако в 2001 году он покинул партию и стал демократом.

Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией во время выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016
© REUTERS / Carlo Allegri
Человек-сенсация. Как Дональд Трамп шел к победе

В 2008 году он вновь поддержал республиканцев, потом объявил себя независимым, а спустя некоторое время опять зарегистрировался как сторонник Республиканской партии.

Согласно публикациям в СМИ, Трамп не раз задумывался об участии в выборах президента, но дальше разговоров дело не шло. Когда он объявил о выдвижении в президенты в июне 2015 года, большинство политиков и журналистов просто отмахнулись, сочтя, что в избирательной кампании миллиардера и шоумена не будет ничего, кроме скандалов и саморекламы.

По словам Трампа, принять участие в выборах его уговорили члены семьи, которые уверяли, что избиратели его поддержат. Финансировать кампанию он обещал из собственных средств, что, впрочем, не мешало ему собирать миллионы долларов в виде пожертвований.

В итоге на праймериз республиканцев он не только обошел всех соперников, но и установил рекорд по числу поданных голосов — за Трампа проголосовали более 14 миллионов сторонников партии. Так, человек, никогда не занимавший выборных должностей, стал одним из основных претендентов на пост главы государства. Очевидно, политологи еще долго будут изучать "эффект Трампа", но некоторые закономерности успеха политика можно заметить уже сейчас.

© AFP 2017 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп. 18 мая 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Президент США Дональд Трамп. 18 мая 2017
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
Я думал он старше.
18:47
14.06.2017
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