США рассчитывают на поддержку России по северокорейской ядерной программе

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США рассчитывают на дополнительную поддержку России в вопросе КНДР, заявил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"КНДР находится в числе основных вопросов, которые я достаточно часто обсуждаю с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым. Я также обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным, когда встречался с ним в Кремле. И мы просим их помощи", — сказал Тиллерсон на слушаниях в конгрессе.

Он выразил уверенность в том, что позиция РФ по отношению к КНДР меняется. "И мы рассчитываем на дополнительную поддержку от них", — сказал госсекретарь.

Тиллерсон считает, что Россия "видит, что действия КНДР угрожают ей самой".

Северная Корея, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега.