Тиллерсон объяснил, почему США не ужесточают санкции против России

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду, говоря о санкциях против РФ, заявил, что односторонние меры менее эффективны, чем многосторонние.

В ходе слушаний в палате представителей конгресса один из законодателей спросил госсекретаря, почему США не ведут более жесткую политику санкций против РФ.

"Санкции — очень эффективный инструмент. Но односторонние санкции не так эффективны, как многосторонние. И один из вызовов, которые стоят передо мной, если мы думаем о дополнительных санкциях — это как подвести наших союзников к одной позиции с нами, чтобы они взяли на себя такую же ответственность", — сказал Тиллерсон.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.