В США установили личность ранившего конгрессмена стрелка

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы установили личность стрелка, ранившего конгрессмена и еще несколько человек в предместье Вашингтона, пишет газета Washington Post.

По данным издания, стрельбу устроил 66-летний Джеймс Т. Ходжкинсон, проживающий в городе Бельвиль в штате Иллинойс.

Сообщается, что Ходжкинсон владел бизнесом по инспекции жилых домов, лицензия на которые истекла в ноябре 2016 года и не продлевалась. В апреле 2006 года подозреваемый обвинялся в нанесении побоев, но затем обвинения были сняты.

Стрельба произошла в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Всего были ранены не менее пяти человек, координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ был тяжело ранен в бедро.

Предполагаемый стрелок был арестован. Очевидцы сообщают, что он был ранен полицейскими. Сенатор Майк Ли, также ставший очевидцем инцидента, заявил телеканалу Fox News, что нападавший был убит.