Тиллерсон считает возможным соглашение России и Украины вне "Минска-2"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (245)

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Россия и Украина могут прийти к приемлемому решению по урегулированию кризиса вне Минских соглашений, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Очень возможно, что правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению в какой-то структуре помимо Минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей", — заявил Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

При этом он отметил важность выполнения Минских соглашений, пока не будут выработаны какие-либо другие договоренности.