Скончался французский журналист, проведший полтора года в афганском плену

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Корреспондент французской телерадиокомпании France Televisions Эрве Гескьер, проведший около полутора лет в плену в Афганистане и освобожденный в 2011 году, скончался после затяжной болезни в возрасте 54 лет. Об этом сообщил исполнительный директор по вопросам общественной информации телерадиокомпании France Televisions Янник Летраншан (Yannick Letranchant).

"Эрве Гескьер ушел. Этот великий репортер, бывший в плену, сражался мужественно, полный сил и чувства юмора", — написал Летраншан в своем микроблоге Twitter.

Hervé Ghesquieres s en est allé.

ce Grand Reporteur ancien otage s'est battu avec courage force et humour@France2tv France3tv @Francetele — Yannick Letranchant (@LetranchantY) 14 июня 2017 г.

Журналисты Стефан Тапонье и Эрве Гескьер вместе со своим афганским переводчиком были похищены неизвестными в Афганистане во время съемок репортажа в конце 2009 года. В 2011 году корреспонденты были освобождены из плена и вернулись во Францию.