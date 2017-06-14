Двое пострадавших при стрельбе в Виргинии находятся в критическом состоянии

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Два человека, получившие ранения в ходе стрельбы в городе Александрия (штат Виргиния, близ Вашингтона), находятся в критическом состоянии, говорится в заявлении больницы, принявшей пострадавших.

"Больница Джордж Вашингтон Юниверсити приняла двух человек. Оба сейчас находятся в критическом состоянии", — сообщили медики, не предоставив деталей.

Неизвестный открыл стрельбу утром в среду на бейсбольной площадке в Александрии, где мужская команда конгрессменов завершала тренировку перед предстоящим в четверг матчем. В результате ранения получили конгрессмен Стив Скализ и еще несколько человек. Скализа в настоящий момент оперируют, его состояние стабильно. Меры безопасности у Белого дома были усилены.