Чехия не уступит внешнему давлению в вопросе приема мигрантов, заявил Земан

ПРАГА, 14 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Чехия не уступит внешнему давлению в вопросе приема мигрантов, она как суверенная страна сама решит, кого ей принимать на своей территории, заявил в среду президент республики Милош Земан, комментируя решение Еврокомиссии о начале процедуры в отношении Чехии, Венгрии и Польши о несоблюдении законодательства Евросоюза в связи с невыполнением решения Совета ЕС от 2015 года о переселении беженцев.

В сентябре 2015 года на заседании глав МВД стран ЕС большинством голосов было принято предложение ЕК о том, чтобы находящиеся на территории Италии и Греции 160 тысяч нелегальных мигрантов в принудительном порядке были распределены по странам ЕС. Против голосовали представители Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. Чехия, согласно квотам, должна была принять 2,6 тысячи беженцев, однако приняла всего 12 мигрантов и, как сообщил две недели назад глава МВД Чехии Милан Хованец, более их принимать не намерена в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

"Вчера на нас было оказано давление со стороны Еврокомиссии по поводу миграционных квот. Еще несколько лет назад я принял решение не уступать внешнему давлению в этом вопросе. Обязанностью каждого президента является защита национальных интересов своей страны. Один из важнейших национальных интересов заключается именно в том, что мы как суверенное государство должны сами решать, кого разместим, а кого не разместим на нашей территории", — заявил Земан во время встречи с жителями города Милевско на юге страны, сообщило республиканское радио.

По словам Земана, нелегальные мигранты прибывают в Европу не для того, чтобы разместиться в Чехии, они стремятся дальше, в Германию, где надеются получить более крупные социальные пособия.

"Проблема заключается в том, что именно ЕС навязывает нам размещение мигрантов. Необходимо понимать, что это начало манипуляции нашей государственностью", — сказал чешский президент, добавив, что никто не может поручиться, что после первых принятых тысяч беженцев из Африки не придут миллионы новых.

"И это будут прежде всего люди, которые не совместимы с чешскими и европейскими культурными корнями", — подчеркнул Земан.

В любом случае прием мигрантов требует бдительности, считает он. "Каждая катастрофа начинается незаметно. А когда склоните голову один раз, будете склонять ее и потом", — сказал президент Чехии.