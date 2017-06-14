В парламенте Израиля обсуждают сокращение выплат палестинцам на $300 млн

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн — РИА Новости. Израильские парламентарии утвердили в предварительном чтении законопроект, который предусматривает сокращение средств, переводимых Палестинской национальной администрации, на сумму, которую ПНА выплачивает "террористам" и их семьям, сообщила партия "Еш Атид", автор инициативы.

По израильским оценкам, палестинские власти ежегодно тратят около 300 миллионов долларов, 6-7% своего бюджета, на платежи семьям соотечественников, которые были убиты, ранены или арестованы за нападения на граждан еврейского государства.

"Согласно законопроекту, государство должно изъять из сумм, переводимых в Палестинскую автономию, ту часть, которую автономия выплачивает террористам и их семьям", — сказано в сообщении партийной пресс-службы. Документ был утвержден в предварительном чтении 48 голосами "за" при 13 "против". Чтобы стать законом, он должен быть принят парламентариями в трех основных чтениях.

Израиль собирает от имени и для нужд органов палестинского самоуправления налоги и пошлины в размере около 100 миллионов долларов в месяц. Эти средства составляют одну из основных доходных статей бюджета Палестинской национальной администрации. В прошлом еврейское государство не раз полностью прекращало налоговые перечисления палестинцам, которые в результате оказывались в состоянии острого бюджетного кризиса.

Прекратить выплаты "террористам" не раз призывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в том числе в присутствии президента США Дональда Трампа. Местные СМИ цитируют американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, который объявил, что ПНА согласилась выполнить израильское требование. С опровержением этого выступил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. "Палестинская администрация… не только не прекратила выплаты семьям террористов, но и не демонстрирует никаких намерений пойти на подобный шаг", — цитирует министра пресс-служба его партии "Наш дом Израиль".