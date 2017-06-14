В палате представителей конгресса США отменили голосования после стрельбы

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Все голосования в палате представителей конгресса США в среду отменены после стрельбы, в результате которой ранен конгрессмен Стив Скализ, сообщили представители демократической фракции.

В их заявлении отмечается, что "сегодня не будет никаких голосований, кроме того, не будет утренних выступлений".

Конгрессмен Скализ и еще несколько человек были ранены в среду утром в результате стрельбы в пригороде Вашингтона.

В связи с инцидентом, в частности, на час были задержаны слушания в комитете по иностранным делам палаты представителей с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Открывая заседание, председатель комитета Эд Ройс сообщил, что "расследование инцидента идет, и мы пока не имеем информации".