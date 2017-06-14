Раненого в Виргинии конгрессмена оперируют

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Раненного в бедро конгрессмена Стива Скализа оперируют, его состояние стабильно, сообщил офис конгрессмена.

Update on the Condition of Majority Whip Steve Scalise https://t.co/Lfna1fgHLL pic.twitter.com/BVGXbOKRMY — Rep. Steve Scalise (@SteveScalise) 14 июня 2017 г.

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"Сегодня утром во время тренировки для чемпионата конгресса по бейсболу Уип (Стив) Скализ был ранен в бедро. Он был доставлен в больницу MedStart Washington Hospital Center, где его сейчас оперируют. Он в стабильном состоянии", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter конгрессмена.

По имеющейся информации, депутат силен духом и перед операцией поговорил по телефону с супругой.

Неизвестный открыл стрельбу утром в среду на бейсбольной площадке в Александрии (штат Виргиния близ Вашингтона), где мужская команда конгрессменов завершала тренировку перед предстоящим в четверг матчем.

Ранее шеф местной полиции сообщил, что при стрельбе пострадали пять человек, в том числе Скализ.