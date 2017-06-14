Премьером Ирландии стал Лео Варадкар

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лео Варадкар был избран премьер-министром Ирландии в среду в ходе голосования в парламенте, сообщает телеканал Sky News.

Накануне премьер Энда Кенни официально сложил с себя полномочия, завершив шестилетний срок в должности главы правительства и уступив место Лео Варадкару. Ранее Кенни заявил, что покидает пост лидера правящей в Ирландии партии "Фине Гэл", которую он возглавлял в течение 15 лет.

Как отмечает телеканал, 38-летний Варадкар стал самым молодым премьером за историю Республики Ирландия. Он заручился поддержкой 57 парламентариев, 50 проголосовали против, еще 45 воздержались.

"Я был избран, чтобы руководить, но я обещаю служить", — заявил Варадкар.