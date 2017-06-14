СБ Украины запретила въезд в страну блогеру Варламову, сообщили СМИ

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну известному российскому блогеру Илье Варламову за посещение Крыма, сообщает интернет-издание "Апостроф" со ссылкой на данные спецслужбы.

"Апостроф" обратился в Службу безопасности Украины с вопросом, принималось ли этим органом решение относительно него, поскольку он якобы ранее незаконно посещал Донецк и Крым, а также публиковал репортажи оттуда.

"Согласно ч.3 ст.13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", Службой безопасности Украины принято решение относительно запрета въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ", — цитирует ответ СБУ издание.

При этом в спецслужбе не уточнили, на какой срок ему запрещен въезд.