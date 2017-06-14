МУС призвал арестовать сына Муаммара Каддафи

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) призвал арестовать сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама Каддафи, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте суда.

На прошлой неделе базирующаяся в ливийском Зинтане вооруженная группировка "Абу Бакр ас-Сиддик", захватившая почти шесть лет назад сына лидера Джамахирии, и удерживавшая его все эти годы, заявила о том, что Сейф аль-Ислам Каддафи был выпущен ею на свободу. Согласно тексту заявления, освобождение знаменитого узника произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией". По словам адвоката Сейф аль-Ислама, в настоящий момент он находится на территории Ливии. Правозащитник отказался уточнять его точное местоположение.

"Ордер на арест, который выдал Международный уголовный суд в отношении господина Каддафи 27 июня 2011 года за его преступления против человечности… остается в силе и Ливия обязана немедленно арестовать и передать Каддафи МУС, независимо от любых законов об амнистии, которые могут появиться в Ливии", — говорится в заявлении.

Прокурор отметил, что проверяет информацию об освобождении Каддафи и обратился к властям Ливии, Совету безопасности ООН и другим заинтересованным государствам и организациям с просьбой предоставить ему информацию о его местонахождении.

После свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи, за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб в ходе бомбежек Триполи. В плен был захвачен Сейф аль-Ислам — один из наиболее преданных соратников своего отца, который активно принимал участие в его деятельности. Сейф аль-Ислам до сих пор находился в ливийской тюрьме. В июле 2015 года он был приговорен к казни. Сын Каддафи Саади бежал в Нигер, но был выдан новым ливийским властям в 2014 году. Дочь Каддафи Аиша, а также его супруга и двое сыновей Мухаммед и Ганнибал вместе с детьми смогли спастись, бежав на территорию Алжира, где получили убежище.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.