Суд ЕС признал обеспечение доступа к торрентам нарушением авторских прав

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Суд ЕС в среду признал нарушением авторских прав организацию доступа к серверам торрент-трекеров, чем в Европе занимается, в том числе, портал The Pirate Bay, говорится в коммюнике суда.
Решение было вынесено в связи с обращением Верховного суда Нидерландов, который запросил мнение Суда ЕС в связи с рассмотрением иска защитников авторских прав. Они обратились в голландский суд, требуя обязать интернет-провайдеров заблокировать доступ к услугам The Pirate Bay.
Суд ЕС решил, что интернет-порталы, помогая пользователям всемирной сети обмениваться файлами, таким образом способствуют незаконному распространению продукции, защищенной авторским правом. "Суд постановил, что предоставление доступа и управление платформой по обмену (файлами) в интернете должно считаться актом публичного распространения, предполагаемого директивой (ЕС об обеспечении авторских прав в информационном сообществе)", — говорится в коммюнике.
Как отмечается к коммюнике суда, теперь Нидерландам и другим странам-членам Евросоюза предстоит учесть его позицию в решении этого и подобных споров.