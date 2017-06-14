Суд ЕС признал обеспечение доступа к торрентам нарушением авторских прав

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Суд ЕС в среду признал нарушением авторских прав организацию доступа к серверам торрент-трекеров, чем в Европе занимается, в том числе, портал The Pirate Bay, говорится в коммюнике суда.

Решение было вынесено в связи с обращением Верховного суда Нидерландов, который запросил мнение Суда ЕС в связи с рассмотрением иска защитников авторских прав. Они обратились в голландский суд, требуя обязать интернет-провайдеров заблокировать доступ к услугам The Pirate Bay.

Суд ЕС решил, что интернет-порталы, помогая пользователям всемирной сети обмениваться файлами, таким образом способствуют незаконному распространению продукции, защищенной авторским правом. "Суд постановил, что предоставление доступа и управление платформой по обмену (файлами) в интернете должно считаться актом публичного распространения, предполагаемого директивой (ЕС об обеспечении авторских прав в информационном сообществе)", — говорится в коммюнике.

При этом Суд отметил, что пользователи The Pirate Bay получают в любое время и отовсюду доступ к объектам, защищенным авторским правом, причем оператор платформы играет существенную роль в обеспечении этого доступа, несмотря на то, что файлами при его посредничестве обмениваются именно частные пользователи. Портал, как отмечается в решении, также систематизирует файлы и организует систему поиска. Кроме того, как говорится в коммюнике, из данных, переданных суду, следует, что портал получает существенную прибыль за свои услуги.

Как отмечается к коммюнике суда, теперь Нидерландам и другим странам-членам Евросоюза предстоит учесть его позицию в решении этого и подобных споров.