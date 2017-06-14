США
14.0614 июня16:49МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Пожар в Лондоне теряет привлекательность для СМИ и зевак

Сюжет:
Пожар в жилом доме в Лондоне (23)
16:4314.06.2017
(обновлено: 16:45 14.06.2017)
01250
© REUTERS / Toby MelvilleПожар в центре Лондона. 14.06.2017Пожар в центре Лондона. 14.06.2017
© REUTERS / Toby Melville

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Табак. Пожар в жилом доме на западе Лондона утратил свою зрелищность, столбов дыма и языков пламени больше нет, журналисты расходятся обедать, однако у пожарных впереди еще много работы.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
СМИ узнали возможную причину пожара в многоэтажном доме в Лондоне

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Около 74 пострадавших в результате пожара находятся в больницах, погибли по меньшей мере шесть человек. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

Все утро в местах, откуда открывались лучшие виды на горящую башню Grenfell Tower, толпились десятки репортеров со всего мира, записывающие репортажи и делающие прямые включения. Особенно эффектный вид открывался от станции Latimer Road – оттуда были видны языки пламени, вырывавшиеся из оконных проемов последнего, 24-го этажа, и этажей посередине здания.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Сгоревший в Лондоне дом отремонтировали год назад
В данный момент, благодаря усилиям пожарных и тому, что ветер немного стих, вид изменился: теперь четко виден обгоревший остов здания. Сотрудники СМИ, которые провели на ногах весь день, разбрелись по окрестным пабам и кафе. Многим не хватило места, и они сидят на скамейках, жуя бутерброды и одновременно глядя на экраны ноутбуков под оглушительный шум барражирующего над оцепленным районом вертолета. Расходятся и многочисленные зеваки: они уже сделали достаточно селфи на фоне горящего здания.

Между тем, сотрудник одной из многочисленных пожарных бригад, работающих на тушении пожара, сказал РИА Новости, что процесс займет несколько дней: пламя, может быть, удастся сдержать, но тлеть все будет еще очень долго.

© РИА Новости / Мария ТабакПожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне

Свидетельства очевидцев

Одежда и игрушки, пожертвованные лондонцами для пострадавших, уже не помещаются в отведенных для этого местах и просто складываются в груды на окрестных улицах возле полицейских постов.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Мэрия Лондона проверит действия экстренных служб после пожара в жилом доме

"Мы все – одна община, мы должны помогать друг другу", — рассказал РИА Новости пожилой волонтер, помогающий полиции обеспечивать порядок на Сирдар-роад.

"Ни в церквях, ни в мечетях поблизости уже не осталось места, чтобы все это складывать. И люди продолжают приходить и приносить", — добавил он.

Сами погорельцы, вырвавшиеся, по их собственным словам, "из настоящего ада", неохотно разговаривают с журналистами. Сейчас их волнует совсем другое: где и на что теперь жить. Однако те немногие, кто согласился рассказать о событиях сегодняшней ночи, признаются, что главное – это то, что им удалось выжить.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
"Такое увидишь не каждый день": десятки зевак следят за пожаром в Лондоне

"Ночью я проснулся от того, что услышал шум пожарной. Я выглянул в окно, и прямо под собой увидел огонь. Я разбудил свою девушку и мать, мы быстро начали спускаться по лестнице, и вдруг сбоку от меня словно зажегся факел – полыхнуло все разом. Нам повезло, что мы успели быстро выбраться", — сказал Месроб, живший на 7-м этаже дома.

Жители соседних домов рассказывают, что башня являла собой жуткое зрелище: огонь полыхал с двух сторон, и внешнее покрытие плавилось как свеча.

В здании недавно был сделан ремонт, местные жители это подтверждают. Однако качество сделанного ремонта вызывает у них вопросы.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Лондонские пожарные продолжают поиски людей в горящем доме
"У меня главный вопрос — почему огонь быстро охватил все здание? Это было пренебрежение правилами безопасности? Почему не было достаточного количества устройств для вывода из дома пожилых и маломобильных людей? Почему были препятствия, из-за чего люди долго выходили из уже горящего здания?", — поделилась с корреспондентом РИА Новости своими сомнениями жительница дома Муна.

На все эти вопросы предстоит найти ответы пожарным и полиции. Тем более, что, как утром сказал мэр Лондона Садик Хан, в столице немало многоквартирных домов, и нарушение любых правил безопасности на любом этапе может привести к трагедии.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Мощный пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне
Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена