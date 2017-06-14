Пожар в Лондоне теряет привлекательность для СМИ и зевак

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Табак. Пожар в жилом доме на западе Лондона утратил свою зрелищность, столбов дыма и языков пламени больше нет, журналисты расходятся обедать, однако у пожарных впереди еще много работы.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Около 74 пострадавших в результате пожара находятся в больницах, погибли по меньшей мере шесть человек. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

Все утро в местах, откуда открывались лучшие виды на горящую башню Grenfell Tower, толпились десятки репортеров со всего мира, записывающие репортажи и делающие прямые включения. Особенно эффектный вид открывался от станции Latimer Road – оттуда были видны языки пламени, вырывавшиеся из оконных проемов последнего, 24-го этажа, и этажей посередине здания.

В данный момент, благодаря усилиям пожарных и тому, что ветер немного стих, вид изменился: теперь четко виден обгоревший остов здания. Сотрудники СМИ, которые провели на ногах весь день, разбрелись по окрестным пабам и кафе. Многим не хватило места, и они сидят на скамейках, жуя бутерброды и одновременно глядя на экраны ноутбуков под оглушительный шум барражирующего над оцепленным районом вертолета. Расходятся и многочисленные зеваки: они уже сделали достаточно селфи на фоне горящего здания.

Между тем, сотрудник одной из многочисленных пожарных бригад, работающих на тушении пожара, сказал РИА Новости, что процесс займет несколько дней: пламя, может быть, удастся сдержать, но тлеть все будет еще очень долго.

© РИА Новости / Мария Табак Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне © РИА Новости / Мария Табак Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне

Свидетельства очевидцев

Одежда и игрушки, пожертвованные лондонцами для пострадавших, уже не помещаются в отведенных для этого местах и просто складываются в груды на окрестных улицах возле полицейских постов.

"Мы все – одна община, мы должны помогать друг другу", — рассказал РИА Новости пожилой волонтер, помогающий полиции обеспечивать порядок на Сирдар-роад.

"Ни в церквях, ни в мечетях поблизости уже не осталось места, чтобы все это складывать. И люди продолжают приходить и приносить", — добавил он.

Сами погорельцы, вырвавшиеся, по их собственным словам, "из настоящего ада", неохотно разговаривают с журналистами. Сейчас их волнует совсем другое: где и на что теперь жить. Однако те немногие, кто согласился рассказать о событиях сегодняшней ночи, признаются, что главное – это то, что им удалось выжить.

"Ночью я проснулся от того, что услышал шум пожарной. Я выглянул в окно, и прямо под собой увидел огонь. Я разбудил свою девушку и мать, мы быстро начали спускаться по лестнице, и вдруг сбоку от меня словно зажегся факел – полыхнуло все разом. Нам повезло, что мы успели быстро выбраться", — сказал Месроб, живший на 7-м этаже дома.

Жители соседних домов рассказывают, что башня являла собой жуткое зрелище: огонь полыхал с двух сторон, и внешнее покрытие плавилось как свеча.

В здании недавно был сделан ремонт, местные жители это подтверждают. Однако качество сделанного ремонта вызывает у них вопросы.

"У меня главный вопрос — почему огонь быстро охватил все здание? Это было пренебрежение правилами безопасности? Почему не было достаточного количества устройств для вывода из дома пожилых и маломобильных людей? Почему были препятствия, из-за чего люди долго выходили из уже горящего здания?", — поделилась с корреспондентом РИА Новости своими сомнениями жительница дома Муна.

На все эти вопросы предстоит найти ответы пожарным и полиции. Тем более, что, как утром сказал мэр Лондона Садик Хан, в столице немало многоквартирных домов, и нарушение любых правил безопасности на любом этапе может привести к трагедии.