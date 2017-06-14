Порошенко встретится с Трампом, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом в США на следующей неделе. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

"Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", — рассказал один из собеседников издания.

Другой источник также добавил, что поездка Порошенко в США уже согласована и начнется в понедельник, 19 июня.

Официальной информации о встрече двух президентов пока не поступало. Как отмечает издание, Киев, скорее всего, не хочет торопиться с объявлением, поскольку визит Порошенко в США уже анонсировался ранее, но был отложен.