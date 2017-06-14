КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Петиция на сайте президента Украины Петра Порошенко с призывом не блокировать российскую социальную сеть "ВКонтакте" набрала необходимое число голосов и, таким образом, должна быть рассмотрена.

Чтобы президент Украины рассмотрел ту или иную размещенную на его сайте петицию, ее должны поддержать минимум 25 тысяч человек в течение не более трех месяцев со дня опубликования, после чего глава государства может вносить на рассмотрение Верховной рады законопроекты, направленные на решение поставленных в петиции вопросов. Президент обязан рассмотреть каждую петицию не позднее чем через 10 дней с момента появления уведомления о начале ее рассмотрения.

По состоянию на 14 июня петиция набрала 15,1 тысячи голосов.

"Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов. Данное решение администрации президента несет ряд негативных последствий", — говорится в тексте петиции.

В мае Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.