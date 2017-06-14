Польша ответит на претензии ЕК о беженцах в течение месяца

ВАРШАВА, 14 июн — РИА Новости. Польша ответит на претензии Еврокомиссии по поводу непринятия беженцев в установленный месячный срок, заявил официальный представитель правительства Польши Рафал Бохенек журналистам в среду.

"Конечно, мы ответим в установленный Европейской комиссией срок для передачи документов и после ознакомления с ними мы представим свои доводы", — сказал Бохенек.

Незадолго до этого глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Евросоюз применил двойные стандарты, предъявив претензии по поводу мигрантов только трем странам, отметив, что ни одна из стран ЕС не выполнила обязательств по приему беженцев.

Еврокомиссия сообщила ранее, что направляет формальные письма Чехии, Польше и Венгрии в рамках процедуры, которая может привести к санкциям против трех стран в связи с отказом принимать беженцев, и в течение месяца ожидает ответа от них.

Решение о начале процедуры по предотвращению нарушений законов ЕС было принято во вторник.

Комментируя это решение, представитель ЕК Александр Винтерштайн сообщил, что следующим шагом должен стать ответ Польши, Венгрии и Чехии. "Когда страна-член получает письмо, она отвечает. Это начало процедуры. Страны-члены ответят нам. В этом случае речь идет (об ответе) в течение месяца", — сказал он журналистам.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тысяч человек, Чехия — 1,6 тысяч, Венгрия — 1,3 тысячи, Словакия — 900 человек. За последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, Чехия взяла 12 человек, Словакия — 16.