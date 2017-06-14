Полиция усилила охрану Капитолия после стрельбы

Сотрудники полиции на месте инцидента возле Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото

Сотрудники полиции на месте инцидента возле Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Полиция Капитолия — специальное подразделение, отвечающее за охрану конгресса США, — усилила охрану комплекса зданий конгресса, говорится в сообщении подразделения.

"Полиция Капитолия обеспечила масштабное присутствие полиции по всему комплексу Капитолия", — говорится в заявлении.

Ранее шеф местной полиции сообщил, что при стрельбе в предместье Вашингтона Александрии пострадали пять человек. Сообщалось, что в числе раненых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.