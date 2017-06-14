Турция встревожена действиями YPG в Сирии и позицией США

АНКАРА, 14 июн — РИА Новости. Анкара сохраняет свою обеспокоенность действиями сил самообороны сирийских курдов (YPG), несмотря на заверения США, что YPG не будут использовать поставленное им оружие против Турции, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

"Мы сразу заявили, что не примем участие в операции в Ракке, если они (YPG — ред.) в ней будут участвовать. США обещали, что YPG не будут использовать оружие против Турции и уйдут. Однако наше беспокойство продолжается. Мы видим, что члены YPG не оставили занятые ими территории арабам и не ушли. То же самое мы видим в Тель-Абьяде", — сказал Калын на пресс-конференции.

По его словам, Турции трудно понять, почему США привлекают к операции "террористическую организацию".

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.

Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут так называемые "Сирийские демократические силы", основу которых составляют отряды сирийских курдов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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