Госинспекция Украины назвала причину задымления на Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Причиной задымления в одном из помещений третьего энергоблока Чернобыльской АЭС стало курение в неположенном месте, сообщила в среду пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Во вторник госинспекция сообщила о задымлении в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС, которое оперативно было ликвидировано. Третий энергоблок был запущен в 1981 году, и в декабре 2000 года навсегда был остановлен по решению властей.

"Причиной задымления стало курение в неположенном месте неустановленным лицом. Сейчас ведется служебное расследование, инициированы дополнительные проверки противопожарного режима ГСП "Чернобыльская АЭС". На сегодня ядерного топлива на энергоблоке №3 ЧАЭС нет, в помещениях, где случилось задымление, технологическое оборудование отсутствует", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС не изменился.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.