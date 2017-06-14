В Лондоне открыли еще два центра размещения для пострадавших от пожара

ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Местные власти открыли два новых центра временного размещения для пострадавших от пожара в жилом доме на западе Лондона, говорится в заявлении района Кенсингтон и Челси.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Примерно 74 пострадавших в результате пожара находятся в больницах, погибли по меньшей мере шесть человек. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

"Открытые ранее центры достигли предела по количеству размещенных… Прибывающие люди могут размещаться в двух новых центрах, один из которых открыт в спортивном комплексе в квартале Уэстуей, второй — на улице Кроуторн-Роуд", — отмечается в сообщении.

Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, ранее сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.

По заявлениям полиции и пожарных, работы на месте ЧП продолжатся как минимум 24 часа, а поиск причин возгорания займет значительное время.