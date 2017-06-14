СМИ рассказали о состоянии раненого американского конгрессмена Скализа

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Состояние раненого высокопоставленного американского конгрессмена Стива Скализа стабильное, передаёт телеканал Fox News.

Ранее СМИ сообщили, что координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ ранен в бедро в результате стрельбы, открытой неизвестным в предместье Вашингтона. Инцидент произошел на бейсбольной площадке, где тренировались Скализ и его помощники.

Телеканал CNN сообщал, что всего было произведено 50-100 выстрелов, стрельба велась из автоматического оружия.

Как заявил ранее в эфире CNN депутат палаты представителей Мо Брукс, при стрельбе на мероприятии конгресса США, которое проводилось в штате Виргиния, пострадали не менее пяти человек. Подробности неизвестны.

.@RandPaul: "At some point you’ve got to decide whether to stay and if the gunman advances you have no chance or you got to run.” pic.twitter.com/tKHyonSaAL — Fox News (@FoxNews) 14 июня 2017 г.

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