Глава Египта и вице-президент Ирака обсудили борьбу с терроризмом

КАИР, 14 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в среду в Каире вице-президента Ирака Айяда Алави и обсудил с ним борьбу с терроризмом и восстановление разрушенных в результате противодействия "Исламскому государству"* районов Ирака, говорится в распространенном заявлении президентской администрации египетского лидера.

"Президент Египта отметил усилия по восстановлению безопасности и стабильности в Ираке.., выразил поддержку Египта усилиям по борьбе с терроризмом и необходимость искоренения экстремизма", — говорится в распространенном заявлении.

Сообщается, что стороны также обсудили развитие двустороннего сотрудничества, подготовку в Ираке к парламентским выборам и роль иракского общества в этом процессе и в сохранении единства страны.

"Стороны выразили заинтересованность в продолжении координации и в работе по развитию двусторонних отношений, в особенности, в использовании опыта Египта в восстановлении районов, которые пострадали в результате борьбы против ИГ*", — указывается в документе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.