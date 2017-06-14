МИД России прокомментировал итоги выборов в Косово

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Результаты прошедших выборов в Косово свидетельствуют о радикализации политической верхушки в Приштине, что во многом является следствие попустительства ЕС и Соединенных Штатов, говорится в опубликованном в среду комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Радикальное движение "Самоопределение" на прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах в Косово получило 26,73% голосов, тем самым обойдя коалицию умеренных реформаторов ДСК ("Демократический союз Косово") и вплотную приблизившись к побеждающему блоку ветеранов конфликта с Сербией — ДПК ("Демократическая партия Косово").

Согласно данным центральной избирательной комиссии Косово после обработки данных с 91,16% участков, лидирующая коалиция ДПК получает 34,5%, а ДСК — всего 25,84%, что делает радикалов второй политической силой в самопровозглашенной республике. В штаб-квартире движения в ночь на понедельник уже заявили о своей "победе на выборах".

"Результаты прошедших в Косово 11 июня внеочередных "парламентских" выборов свидетельствуют о дальнейшей радикализации политической верхушки в Приштине. Достаточно сказать, что наибольшее количество голосов получила пресловутая "коалиция пистолетов", объединяющая бывших полевых командиров печально известной "Освободительной армии Косово" во главе с одиозным Харадинаем", — заявили в ведомстве.

В комментарии подчеркивается, что во многом эта ситуация "является следствием попустительства США и ЕС, не оказывающих должного влияния на косовоалбанское руководство в направлении выработки им конструктивного подхода к диалогу с Белградом, выполнения достигнутых ключевых договоренностей, в первую очередь касающихся создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово".

"Картину дополняет крайне мягкая или вовсе отсутствующая реакция западных покровителей края на участившиеся в последние месяцы проявления агрессивной великоалбанской риторики. В итоге Приштина восприняла эти сигналы как поощрение своей непримиримой позиции в переговорах с сербской стороной, настроившись сломить волю Белграда", — отметили в российском МИД.