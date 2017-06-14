Трамп рассказал о серьезном ранении конгрессмена, в которого стреляли

Место нападения на конгрессмена Стива Скализа в Александрии, штат Вирджиния

Место нападения на конгрессмена Стива Скализа в Александрии, штат Вирджиния

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ "серьезно ранен", но поправится, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Член палаты представителей Стив Скализ из Луизианы, настоящий друг и патриот, был серьезно ранен, но полностью выздоровеет", — заявил Трамп.

Ранее шеф местной полиции сообщил, что при стрельбе в предместье Вашингтона Александрии пострадали пять человек. Сообщалось, что Скализ был в числе раненых.