"Супер-тандем": два известных писателя "объединились" против Трампа

Пользователи Twitter во вторник порадовались необычному тандему двух всемирно известных писателей — Стивена Кинга и Джоан Роулинг. Нет, совместной книги они не выпустили, и в планах ничего такого нет, зато в своей нелюбви к президенту Дональду Трампу они нашли общий язык.

