Испанский парламент не смог вынести вотум недоверия Рахою

МАДРИД, 13 июн — РИА Новости. Конгресс депутатов испанского парламента не смог вынести вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.

После дебатов, которые начались во вторник и продолжились в среду, за отставку Рахоя проголосовали 82 депутата, против — 170, еще 97 народных избранников воздержались. Один депутат не принял участие в голосовании. Вотум недоверия выносится в том случае, если его поддерживает абсолютное большинство депутатов (176 конгрессменов из 350).

С инициативой отправить правительство Народной партии в отставку выступила левая коалиция "Объединившись, можем" (входят партия Podemos и "Объединенные левые"). В качестве альтернативного кандидата на пост председателя правительства она выдвинула лидера Podemos Пабло Иглесиаса.

Поводом для отставки Рахоя левая коалиция считает многочисленные судебные разбирательства вокруг высокопоставленных членов возглавляемой им Народной партии, а также то, что правительство не может урегулировать "каталонский вопрос".

Генеральный секретарь Podemos в своем выступлении заявил, что Рахой войдет в историю "как президент коррупции", поскольку возглавляемая им партия "перешла все допустимые границы". "Граждане Испании не заслуживают того, чтобы завтракать под очередную новость о коррупции", — заявил он. Кроме того, он раскритиковал правительство за неспособность наладить диалог с каталонскими властями и дать возможность каталонцам самостоятельно определиться с дальнейшей судьбой своего региона на референдуме.

Премьер назвал инициативу левой партии "спектаклем". "Это не попытка убрать правительство, а просто игра. C первого дня, когда вы выступили с инициативой, было ясно, что она провалится", — сказал Рахой.

Испанская социалистическая рабочая партия – крупнейшая в парламенте оппозиционная сила, а также центристская партия "Граждане" еще до голосования объявили, что не поддержат инициативу Podemos. За проголосовали "Левые республиканцы Каталонии", валенсийская партия Cоmpromís, баскская левая партия Bildu. Демократическая европейская каталонская партия и партия "Новые Канары" воздержались.

До этого голосования за всю 40-летнюю историю новой испанской демократии в конгрессе депутатов только дважды пытались вынести вотум недоверия главе кабинета: в 1980 году в отношении Адольфо Суареса, и в 1987 году в отношении Фелипе Гонсалеса. Оба раза большинство депутатов выступили против.

В последние годы в судах Испании рассматриваются сотни дел политиков, большинство из них — члены Народной партии. Рахой 26 июля должен дать показания в суде в качестве свидетеля по делу Gurthel — одному из самых громких коррупционных дел в Испании за последние годы, в ходе расследования которого удалось установить существование на протяжении 18 лет в руководящей Народной партии Испании "двойной бухгалтерии".