Во время стрельбы в Виргинии пострадал еще один конгрессмен, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. После стрельбы в городе Александрия (штат Виргиния), в результате которой был ранен конгрессмен Стив Скализ, за медицинской помощью обратился по меньшей мере еще один законодатель, сообщил в среду конгрессмен Мо Брукс.
"Конгрессмен Гэри Палмер, который является моим другом, получил медицинскую помощь", сообщил в эфире телеканала CNN Брукс, который был очевидцем событий.
По его словам, "инцидент продолжался две, может быть, минуты".
Ранее СМИ сообщили, что координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ ранен в бедро в результате стрельбы, открытой неизвестным в предместье Вашингтона. Инцидент произошел на бейсбольной площадке, где тренировались Скализ и его помощники.
Телеканал CNN сообщал, что всего было произведено 50-100 выстрелов, стрельба велась из автоматического оружия.