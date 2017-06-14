Мэрия Лондона проверит действия экстренных служб после пожара в жилом доме

ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Мэрия Лондона выяснит, почему экстренные службы рекомендовали жителям горевшего дома оставаться в квартирах во время разрастающегося пожара, заявил мэр британской столицы Садик Хан.
"Это важный вопрос, мы обязательно его изучим с точки зрения закона и соблюдения нормативов. Пожарные показали мне здание, это печально, ужасный, страшный пожар. Соболезную тем, кто потерял близких", — сказал Хан на пресс-конференции на месте ЧП. Мэр прибыл на место происшествия и пообщался с пострадавшими.
Ранее житель сгоревшего дома Ахмад Шеллат заявил журналистам, что после задымления экстренные службы рекомендовали жителям не выходить из квартир. "В квартире на 21 этаже оставались члены моей семьи. Они говорили с диспетчером, и тот сказал им оставаться в квартире. Он попросил закрыть двери и заложить пороги мокрыми полотенцами, однако пожар быстро разрастался, и дым все сильнее проникал через дверь. Через 15 минут мы опять с ними созвонились, они ответили, что выходят из дома. Больше я с ними не говорил", — рассказал журналистам Шеллат.
Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.
По заявлениям полиции и пожарных, работы на месте ЧП продолжатся как минимум 24 часа, а поиск причин возгорания займет значительное время.