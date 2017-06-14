Пожарный рассказал, сколько времени займет тушение пожара в доме в Лондоне

ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Мария Табак. Тушение пожара в жилом доме в Северном Кенсингтоне на западе Лондона займет несколько дней, заявил в среду РИА Новости сотрудник пожарной бригады, работавший на месте происшествия.

Даже издалека видно, что несколько этажей 24-этажного дома в Северном Кенсингтоне — неблагополучного района, где проживают, в основном, выходцы из Африки и с Ближнего Востока — до сих пор охвачены пламенем.

"Там еще много горит. Мы закончим очень нескоро", — сказал собеседник агентства, в полном снаряжении вышедшей из оцепленного полицией района.

На вопрос РИА Новости о том, сколько именно этажей дома горит, он не смог ответить: "Я несу ответственность только за свой участок работы, могу лишь сказать, что работы еще очень много".

На вопрос, сколько времени, по его расчетам, займет процесс тушения пожара, пожарный ответил кратко: "Дни".

Не имея права разговаривать с журналистами, он не стал называть свое имя.

Отказался он отвечать и на вопрос, могут ли в здании еще находиться люди.

В настоящее время весь район оцеплен, соседние дома эвакуированы, десятки полицейских патрулируют улицы. Закрыт и большой спортивный центр, расположенный через пару улиц от башни Grenfell Tower.