Опрос выявил главного конкурента Порошенко на выборах президента

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Главным конкурентом действующего президента Украины Петра Порошенко на будущих выборах главы государства по-прежнему остается лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют опубликованные в среду результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Моделирование второго тура выборов президента Украины дало следующие результаты: в паре Порошенко и Тимошенко 24% поддерживают действующего главу государства, 32% — лидера ВО "Батькивщина", 30% не будут участвовать в таких условиях, 14% не определились", — говорится в сообщении группы.

В случае если во второй тур выборов выйдет Порошенко и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, 27% опрошенных поддержали бы действующего президента, 23% — лидера "радикалов". При этом 17% не определились с выбором, а треть выразили нежелание участвовать в выборах.

"При условии выхода во второй тур Порошенко и Бойко (Юрий Бойко — один из лидеров партии "Оппозиционный блок" — ред.) за главу государства отдали бы свои голоса 28% опрошенных, за Бойко — 26%", — свидетельствуют данные исследования.

Согласно опросу, 8% опрошенных считают Порошенко и Тимошенко политиками, способными остановить войну в Донбассе. В то же время 38% считают, что это не способен сделать ни один украинский политик.

Также половина опрошенных (52%) поддерживают идею роспуска парламента и назначения новых выборов Верховной рады и внеочередных президентских выборов, почти 40% не поддерживают эту идею. В случае проведения парламентских выборов в ближайшее время в Раду имеют шансы пройти восемь партий.

Так, 13,2% из тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором, готовы отдать свои голоса за партию "Батькивщина" Тимошенко. За "Блок Петра Порошенко — Солидарность" готовы проголосовать 11,3%, "Оппозиционный блок" — 10,4%, "Радикальную партию" — 8,9%, партию "За жизнь" Вадима Рабиновича — 8,2%. "Гражданскую позицию" готовы поддержать 7,6% опрошенных, "Самопомощь" — 7,1%, националистическую "Свободу" — 6,4%

Опрос проводился по всей территории Украины (кроме неподконтрольных Киеву районов Донбасса) с 19 по 25 мая. Всего были опрошены 2 тысячи жителей старше 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 2,2%.

Выборы президента Украины состоялись 25 мая 2014 года, за Порошенко проголосовали 54,7% избирателей. Выборы прошли на фоне глубокого политического кризиса и проводимой Киевом военной операции в Донбассе против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Следующие выборы главы государства и украинского парламента пройдут в 2019 году.