В ОАЭ заблокировали сайт катарского национального телеканала

ДУБАЙ, 14 июн — РИА Новости. Министерство культуры и информации Саудовской Аравии заблокировало сайт Катарского национального телевидения в связи с "нарушением правил и положений министерства".

ОАЭ также заблокировали сайт Катарского национального телевидения с 7 июня.

Ранее власти Саудовской Аравии приняли решение закрыть офисы катарского спутникового телеканала "Аль-Джазира" в стране и отняли у канала лицензию на вещание.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути и Иордании, Сенегал, Нигер и Чад отозвали своих послов в Катаре.