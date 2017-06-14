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В мире

"Им платят — они стреляют": Юго-Восточная Азия готовится к прибытию ИГ*

17:0414.06.2017
(обновлено: 17:06 14.06.2017)
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© REUTERS / Romeo RanocoСолдат армии Филиппин во время операции в городе МаравиСолдат армии Филиппин во время операции в городе Марави
© REUTERS / Romeo Ranoco

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Джихадистская группировка "Мауте", известная также как "Исламское государство Ланао", продолжает удерживать от 300 до 600 заложников в осажденном городе Марави на юге Филиппин. Радикалы, принесшие присягу ИГ*, оказывают ожесточенное сопротивление войскам президента Родриго Дутерте, заключившего в мае 2017 года военное соглашение с Россией. В случае если радикалов изгонят из города, они могут найти пристанище в Индонезии. Власти этой страны, обеспокоенные возможной миграцией ИГ* на свою территорию, в превентивном порядке усилили меры безопасности.

© AP Photo / Aaron FavilaБоевые действия в городе Марави, на юге Филиппин. 9 июня 2017
© AP Photo / Aaron Favila
Боевые действия в городе Марави, на юге Филиппин. 9 июня 2017

Христианки бегут, повязав хиджабы

Филиппинские военные. Архивное фото
© AFP 2017 / Ted Aljibe
Филиппины надеются на военную помощь и разведданные России в борьбе с ИГ*
Временное правление исламистов в Марави обернулось гуманитарной катастрофой: около 200 тысяч жителей города, среди которых немало христиан, спешно покинули территорию, контролируемую боевиками. Как сообщает Hindustan Times, христианки вынуждены были бежать, переодевшись в мусульманскую одежду и, в частности, повязав исламские головные платки — хиджабы. Ранее, ворвавшись в Марави, боевики сожгли местный католический собор и похитили служившего в нем священника, прихожане были взяты в заложники

Как рассказывает доктор политических наук, востоковед Наталья Рогожина, столкновение между исламистами и правительственными войсками приобрело все черты городской герильи: "Уличные бои ведутся при яростном сопротивлении боевиков, оставляющих на пути своего отступления мины и удерживающих мирных жителей в качестве заложников". По завершении трех недель боев ситуация в Марави остается неопределенной. Согласно данным Reuters, правительственным войскам не удается добиться решающего перевеса над исламистами. Издание ИГ* Aamaq утверждает, что боевики по-прежнему держат под контролем две трети города.

Возможность появления форпоста радикальных исламистов в Юго-Восточной Азии вызывает тревогу у Индонезии, территорию которой от южного филиппинского острова Минданао отделяет узкий пролив с несколькими небольшими островами, позволяющими перебраться на противоположный берег. Высокопоставленный военный Джакарты генерал Гатот Нурмантьо считает, что ИГ* располагает "спящими ячейками" в Индонезии, которая вправе "испытывать тревогу" в связи с происходящим. 

Исламисты не курят "Яву"

Джакарта. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Цыганов
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В разговоре с РИА Новости руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков выразил сомнение, что боевики-исламисты смогут закрепиться в Индонезии, если доберутся до нее. "То, что они бегут, — это признак отчаяния, войска Дутерте теснят их", — считает эксперт. По мнению Мосякова, более вероятно, что война продолжится на Филиппинах, где столкновения правительства с мятежниками-мусульманами в различных формах продолжаются уже около 50 лет. "На Филиппинах речь идет об иностранном финансировании, напрямую происходящем из стран Персидского залива. Пока оттуда будут поступать деньги, филиппинские радикалы продолжат стрелять — иногда даже просто как наемники. Им платят — они стреляют, вот и всё", — говорит востоковед.

В Индонезии, по оценке того же эксперта, перспективы радикалов сомнительны. "Стоит принять в расчет характер индонезийского ислама, во многих случаях речь идет о надстройке над традиционным культом духов. Безусловно, находятся индонезийцы, готовые поддержать ИГ*, и были добровольцы на Ближнем Востоке, но все-таки этих преступников не так много", — считает Мосяков.

© REUTERS / Romeo Ranoco Филиппинские военные в городе Марави. 1 июня 2017
© REUTERS / Romeo Ranoco
Филиппинские военные в городе Марави. 1 июня 2017

Власти Индонезии, самой населенной мусульманской страны мира (300 миллионов человек), намерены принять меры предосторожности. В памяти жителей островов еще живы воспоминания об одном из крупнейших исламистских терактов XXI века — 2002 года, на острове Бали, унесшего жизни 202 человек, включая туристов из западных стран. В 2016 году взрывы, организованные исламистами, потрясли столицу страны — Джакарту.

Исламисты тысячи островов

В разговоре с РИА Новости Виктор Тарусин, исполнительный директор делового совета Россия — АСЕАН и эксперт клуба "Валдай", допустил, что положение дел в Индонезии меняется к худшему: "До поры до времени радикализма и исламского фактора в Индонезии не было, несмотря на 85% исламского населения. Теперь иначе. Приведу красноречивый пример: в начале года мэр Джакарты, христианин, не очень корректно отозвался об использовании Корана в повседневной жизни и был подвергнут серьезным публичным оскорблениям и смещен".

По мнению Тарусина, положение дел осложняется на фоне предстоящего общенационального голосования — и появление исламистов-"беженцев" очень некстати. "Накануне президентских выборов в Индонезии семь основных мусульманских организаций объединились в союз. Их консолидация — нехороший признак, порознь они бы не были значительной силой, а теперь, по крайней мере внешне, превращаются в нечто более серьезное", — делится опасениями востоковед.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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