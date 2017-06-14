В Германии раскритиковали принятый в Венгрии "закон об иностранных агентах"

БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Власти Германии критически обсуждают с венгерским правительством ситуацию вокруг принятия закона о государственном контроле за некоммерческими организациями (НКО), которые получают иностранное финансирование, заявил на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
Ранее парламент Венгрии одобрил законопроект, который усиливает государственный контроль над некоммерческими организациями (НКО) с иностранным финансированием. В правительстве отметили, что данный закон способствует борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новый законопроект, который поддержал премьер-министр Виктор Орбан, обязывает НКО, которые получают ежегодно более 24 тысяч евро из-за рубежа, отчитываться о своих спонсорах и регистрироваться в качестве организации, получающей иностранное финансирование.
По словам представителя МИД ФРГ, для Берлина "свободная работа НКО и их защита является важной ценностью", "влияние нового закона на гражданское общество и связанное с ним развитие мы будем внимательно отслеживать". Шефер добавил, что решение Будапешта относит его в ряды других государств, в частности, России, КНР, Израиля, которые рассматривают "финансирование НКО из-за рубежа как враждебный акт".