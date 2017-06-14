В Германии раскритиковали принятый в Венгрии "закон об иностранных агентах"

БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Власти Германии критически обсуждают с венгерским правительством ситуацию вокруг принятия закона о государственном контроле за некоммерческими организациями (НКО), которые получают иностранное финансирование, заявил на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы находимся в критическом диалоге с венгерским правительством по этому и другим законопроектам", — сказал Шефер.

Ранее парламент Венгрии одобрил законопроект, который усиливает государственный контроль над некоммерческими организациями (НКО) с иностранным финансированием. В правительстве отметили, что данный закон способствует борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новый законопроект, который поддержал премьер-министр Виктор Орбан, обязывает НКО, которые получают ежегодно более 24 тысяч евро из-за рубежа, отчитываться о своих спонсорах и регистрироваться в качестве организации, получающей иностранное финансирование.

По словам представителя МИД ФРГ, для Берлина "свободная работа НКО и их защита является важной ценностью", "влияние нового закона на гражданское общество и связанное с ним развитие мы будем внимательно отслеживать". Шефер добавил, что решение Будапешта относит его в ряды других государств, в частности, России, КНР, Израиля, которые рассматривают "финансирование НКО из-за рубежа как враждебный акт".