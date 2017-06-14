Эксперты оценили роль РФ и других стран в урегулировании катарского кризиса

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В ситуации, когда арабский мир отвернулся от Катара, Россия не пытается поддерживать одну из сторон конфликта, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты. По их мнению, именно такая взвешенная позиция Москвы, в отличие от позиции США, вставшей на сторону Саудовской Аравии, может позволить РФ сыграть роль посредника в этом кризисе. Кроме того, считают они, Россия не заинтересована в нагнетании напряженности в зоне Персидского залива, это негативно отразится на поиске мирных путей урегулирования сирийского кризиса.

Политика невмешательства

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова заявили о разрыве отношений с Катаром. Иордания и Джибути снизили уровень дипломатических отношений, а Сенегал и Чад отозвали своих послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.

Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина довольно высоко оценила шансы РФ стать одним из посредников в урегулировании конфликта между Катаром и другими арабскими странами.

Как отмечает востоковед, Россия, в отличие от США или некоторых стран Персидского залива, не поддерживает в нынешнем ближневосточном кризисе какую-либо из сторон.

"США явно кренятся к поддержке Саудовской Аравии в этом кризисе, недаром посол США в Катаре на днях подала в отставку, считая такую политику президента Дональда Трампа неправильной. Ведь раньше американцы балансировали между соседними арабскими государствами Персидского залива, что как раз способствовало сохранению между ними более- менее приемлемых отношений", — напомнила Супонина.

Россия же, указала эксперт, выстроила ровные отношения как с Саудовской Аравией, так и с Катаром, так и с другими государствами региона, в чем в настоящее время коренное отличие российской позиции от американской.

"Исходя из этого, Москва может реально сыграть роль посредника в этом кризисе, поскольку является нейтральной и наиболее честной стороной. Россия не заинтересована в нагнетании напряженности в зоне Персидского залива, понимая, что это может негативно отразится на поиске мирных путей урегулирования сирийского кризиса", — добавила она

В то же время, указала Супонина, Россия осознает, что она не может и не должна быть единственным посредником в этом кризисе, поэтому координирует свои усилия с такими странами, как Турция, Кувейт и султанат Оман, которые сейчас активно выступают в этом кризисе посредниками.

Известный российский специалист по Ближнему Востоку, научный руководитель Института востоковедения РАН, академик РАН Виталий Наумкин также полагает, что Россия, располагая ресурсом влияния на ближневосточных партнеров, может оказать умиротворяющее воздействие на конфликтующие стороны, непосредственно не вмешиваясь в конфликт.

"Этому будет способствовать то, что со всеми акторами разыгравшейся в регионе драмы Россию связывают исторические узы и немало общих интересов… С учетом развивающихся отношений сотрудничества России с государствами Персидского залива, а также с Египтом и Иорданией Москва, вероятно, будет придерживаться равноприближенного курса в отношении конфликтующих сторон", — написал Наумкин в своей статье для Российского совета по международным делам.

Кризис вокруг Катара был спровоцирован размещенным на сайте катарского агентства новостей заявлением от имени эмира Катара, в котором он призвал выстраивать отношения с Ираном и высказал слова поддержки в адрес "Братьев-мусульман". Заявление было размещено через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Основным требованием со стороны арабских стран является высылка из Катара членов ХАМАС и различных группировок, которых в соседних государствах считают террористическими.

Метод давления

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отмечает, что в отличие от России Саудовская Аравия, США и Египет занимают более жесткую позицию в отношении Дохи.

"Россия в последнее время играет все большую роль как глобальный игрок на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива. Если говорить о кризисе вокруг Катара, то российская позиция была сказана достаточно четко – Россия за урегулирование этого кризиса дипломатическим путем таким образом, чтобы были учтены интересы всех сторон. Это, на мой взгляд, наиболее правильный подход", — сообщил он РИА Новости.

Совершенно другой позиции по отношению к Катару, отметил Долгов, придерживаются Саудовская Аравия и Египет, а также США, которые пытаются оказать на Доху давление из-за якобы поддержки ряда исламских движений, а также из-за якобы сближения с Ираном.

"Саудовская Аравия, Египет более жестко настроены по отношению к Катару. Иран заинтересован урегулировать этот политико-дипломатический скандал. Но я бы не говорил о каком-то радикальном сближении между Катаром и Ираном. У Катара все интересы связаны с монархиями Персидского залива, поскольку он состоит в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, где Саудовская Аравия играет главную роль. На территории Катара находится крупнейшая американская военная база, и мониторинг всего региона идет из этой базы. И интересы Катара связаны именно с монархиями Персидского залива и с США. И, я думаю, этот конфликт, в конце концов, разрешится", — добавил он.

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников также полагает, что кризис вокруг Катара является временным.

Эксперт отметил, что подобная ситуация уже происходила в 2010 году, когда некоторые арабские государства разорвали отношения с Катаром, но прошло два-три месяца, и отношения восстановились.

"Я думаю, что разрыв этих отношений – это некий способ со стороны некоторых арабских стран оказать некое давление на Катар… Может быть даже, это способ оказать давление на Катар со стороны некоторых наших западных партнеров, потому что у них свои интересы в регионе", — сказал Сотников.

Выиграет ли Россия из-за углубления катарского кризиса?

Эксперты полагают, что рост цен на углеводороды, который может произойти из-за продолжения кризиса вокруг Катара, если и произойдет, то будет кратковременным.

Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин затруднился однозначно ответить, выиграет ли Россия или проиграет от нового кризиса на Ближнем Востоке.

"Выиграет, говорят одни (аналитики, — ред.), так как могут подняться цены на нефть и, соответственно, на газовое топливо (правда, пока этого не произошло), кроме того, снизится объем поставок СПГ из Катара на мировой рынок, образовав нишу, которую могут занять российские производители. Нет, говорят другие, так как дестабилизация региона так или иначе причинит ущерб всем, кроме того, для реализации уже имеющихся немалых катарских инвестиций в российскую экономику и продолжения инвестиционного сотрудничества нужны стабильность и безопасность в этой стране", — считает он.

Похожей позиции придерживается и востоковед Елена Супонина.

"Некоторые эксперты полагают, что когда арабы, экспортирующие нефть и газ, ссорятся, то цены на энергоносители пойдут вверх. Я полагаю, что эффект будет лишь кратковременным, учитывая факторы рынка. Поэтому рассчитывать на резкое длительное повышение цен на нефть здесь тоже не стоит. Лучшим выходом было бы для Москвы – это если не примирить, то снизить накал страстей между Саудовской Аравией и Катаром", — заключила она.