В Киеве суд отказался отменить указ Порошенко о запрете российских соцсетей

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказал в удовлетворении иска студента юридического факультета Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева к президенту Украины Петру Порошенко о признании неправомерным и отмены указа главы государства в части запрета российских социальных сетей, передает корреспондент РИА Новости.

"В удовлетворении иска… отказать", — заявил в среду председательствующий судья Александр Нечитайло в ходе судебного заседания.

Суд огласил только резолютивную часть судебного определения.

В мае Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.