Нидерланды завершили ратификацию соглашения об ассоциации ЕС и Украины

Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Власти Нидерландов завершили процедуру ратификации соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, опубликовав текст соглашения на официальном сайте правительства страны.

Закон об утверждении соглашения вступает в силу на следующий день после публикации документа. Одновременно с ним юридическую силу приобретает само соглашение.

В конце мая парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года действует соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины.