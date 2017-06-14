Нидерланды завершили ратификацию соглашения об ассоциации ЕС и Украины

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Власти Нидерландов завершили процедуру ратификации соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, опубликовав текст соглашения на официальном сайте правительства страны.
В конце мая парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.
Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года действует соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины.