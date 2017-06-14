Латвиец возмутился учениями НАТО около его дома

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Колонна военной техники и НАТО проехала по территории земельного участка в Латвии без разрешения и даже предупреждения его владельца, пишет Sputnik. Эстония со ссылкой на возмущенный пост Кристапа Озолиньша в Facebook.

"Дорогие люди, чтобы вы сказали, если бы без всякого предупреждения по вашей территории прошла колонна военной техники? А еще через некоторое время началась перестрелка? Война? Нет, учения НАТО! Вот что такое напряженный понедельник! Неужели такие вопросы не надо согласовывать с владельцем земли?" – написал Озолиньш.

Свой пост он сопроводил видеороликом, на котором запечатлено передвижение военной техники альянса.

В прошлом месяце такой же инцидент произошел в Эстонии во время учений НАТО "Весенний шторм". Тогда житель Эстонии, на чей участок забрались военные, вынужден был открыть стрельбу из ружья. Никто не пострадал, однако было заведено уголовное дело.

В конце мая в Латвии начались военные учения "Удар Сабли", которые обещают стать крупнейшими за последние 25 лет. В ходе учений подразделения Латвии, США, Канады, Великобритании, Италии, Литвы, Норвегии, Польши и Словакии отрабатывают планирование и управление тактическими операциями.

В рамках тех же учений пройдет отработка приема сил союзников и их предварительного размещения, а на границе Литвы и Польши силы НАТО будут учиться наносить воздушные удары и форсировать реки.