Под Вашингтоном совершено покушение на высокопоставленного конгрессмена

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Неизвестный открыл огонь неподалеку от Вашингтона по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ, сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, среди пострадавших могут быть сам Скализ и его помощники. Подробности пока неизвестны. Стрельба произошла на мероприятии палаты представителей в Виргинии.

Телеканал CNN сообщает, что всего было сделано 50-100 выстрелов, стрельба велась из автоматического оружия.