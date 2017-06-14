В Лондоне пожарные борются с огнем в жилом доме почти десять часов

ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Почти десять часов пожарные не могут локализовать крупное возгорание в 24-этажном жилом доме в Лондоне. При пожаре погибли как минимум шесть человек, десятки находятся в больницах. По заявлению полиции, возможен рост количества жертв, а опознание тел погибших займет значительное время.

Пожар на западе Лондона произошел в ночь на среду около 01.00 местного времени (03.00 мск). По сообщению пожарных, порядка 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Сгоревший дом находится в небогатом и не самом благополучном районе Северный Кенсингтон — там проживает много выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Пакистана, а также восточной Европы.

Британская служба скорой помощи сообщает о госпитализации 64 человек после пожара, 20 из них находятся в реанимации. Еще десять человек добрались до больниц самостоятельно. Таким образом, общее число пострадавших, по последним данным, достигло 74 человек.

Причины неизвестны

Ни пожарные, ни полиция, не делают заявлений о причинах пожара и, что важнее, о том, почему огонь начал распространяться очень быстро. Сам дом построен в виде высотной башни, облицованной панелями с использованием пластика. Возможно, именно из-за облицовки, как отмечают некоторые местные жители, огонь быстро охватил почти все здание.

"Огонь начал распространяться быстро, дым повалил в нашу квартиру буквально в течение 10-15 минут", — рассказал журналистам один из местных жителей.

Некоторые очевидцы сообщают о том, что огонь начал распространяться со второго этажа. Однако никаких официальных подтверждений этим заявлениям пока нет.

"Я слышал, что огонь возник и распространился после взрыва холодильника", — сообщил газете Daily Mail жилец Майкл Парамасирван.

"Сейчас слишком рано говорить о причинах пожара. Для того чтобы я мог подтвердить личности погибших, потребуется, скорее всего, значительное время", — говорится в письменном заявлении представителя Скотланд-Ярда Стюарта Канди.

Другой житель дома рассказал журналистам, что здание не было оборудовано пожарной сигнализацией. "Не было сигнализации, не было. Никакой сигнализации не было", — прокричал журналистам человек, не назвавший своего имени.

Также поступали неподтвержденные сообщения, что в начале пожара экстренные службы советовали людям оставаться в квартирах и ожидать помощи.

Мэр Лондона Садик Хан также заявил, что прибывшие на место пожарные смогли добраться только до 12-го этажа, их возможности по тушению огня ограничивались этой высотой.

Градоначальник встречается с пострадавшими при пожаре, сообщила представитель городской мэрии. "Садик Хан прибыл на место происшествия, он сейчас находится в одном из общественных центров, где размещены те, чье жилье пострадало от пожара. Он встречается с людьми, говорит с ними", — сказала она.

Угрозы обрушения нет, но район перекрыт

По заявлению пожарных, угрозы обрушения здания нет.

"Наши расчеты еще работают на месте пожара, инженеры проверяют конструкции здания. Они сообщают, что нет опасности обрушения здания. Пожарные могут продолжать работать в нем в безопасности", — говорится в пресс-релизе столичной противопожарной службы.

Ранее представитель противопожарной службы города сообщила РИА Новости по телефону, что пожарные все еще пытаются локализовать начавшийся ночью пожар. На месте работают 200 пожарных, более 10 врачей.

Окрестные дома утром были эвакуированы. Охраной порядка в районе занимаются десятки полицейских.

Работающие на месте пожарные сообщают об обрушении потолков на части этажей и значительных завалах в сгоревших квартирах. Также они признают, что обшивка здания в поврежденной части практически полностью уничтожена огнем.

По заявлению полиции, автодороги в районе ЧП в настоящее время остаются перекрытыми, в том числе закрыта в оба направления ведущая в аэропорт Хитроу дорога А40.

"Мы просим воздержаться от поездок в район ЧП, тех же, кто не может отложить поездку, просим уточнять статус работы линий и остановок общественного транспорта на сайте столичного транспортного управления", — отмечает представитель полиции Канди.

Страх и неизвестность

Сотни людей продолжают поиски родственников после пожара.

"Мы ищем своих друзей и родственников из этого дома. Не могу их найти, на звонки они не отвечают. Я боюсь самого худшего", — сдерживая слезы, рассказала корреспонденту РИА Новости женщина по имени Насара.

Насара рассказала, что сама она родом из Судана, как и многие жители сгоревшего дома. Северный Кенсингтон, входя в состав знаменитого престижного района Кенсингтон и Челси, является, однако, весьма неблагополучным местом: здесь живет много выходцев из стран Африки, Ближнего Востока, Пакистана.

"Люди помогают нам, приносят еду, воду, одежду, устраивают пункты сбора", — добавила Насара.

Действительно, все окрестные церкви превращены в пункты помощи пострадавшим от пожара и их родным. Сюда местные жители приносят продукты и воду (последнее особенно актуально, учитывая, что в Лондоне установилась жара), одежду и предметы гигиены. Помогают погорельцам и обитателям соседних домов также местные кафе, магазины и рестораны

Попытки спастись

Очевидцы говорят, что люди выталкивали детей из окон горящего дома, пытаясь спаси их. В частности, женщина была вынуждена бросить с 10 этажа горящего здания младенца.

© РИА Новости / Мария Табак Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне © РИА Новости / Мария Табак Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне

"Младенца, брошенного из окна, поймали собравшиеся внизу местные жители. Я видела женщину, которая была на девятом или десятом этаже, она кричала и ждала, пока люди внизу не помогут ей. Женщина кричала и жестами дала понять, что бросит вниз младенца, чтобы спасти его от пожара", — рассказала журналистам местная жительница Самира Ламрани.

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По ее словам, женщина кричала, что заблокирована в горящем доме и не может выйти из квартиры.

"Один из собравшихся внизу побежал и смог поймать ребенка. Кто-то позвонил в экстренные службы и сообщил об этом, а также попросил, чтобы медики осмотрели ребенка. Кто-то прокричал женщине, что у них получилось поймать младенца, но глаза ее были наполнены смертельным страхом", — сказала Ламрани.

Другой местный житель сообщил работающим на месте журналистам, что видел, как с пятого или шестого этажа выпрыгивает пятилетний мальчик.

"Одна женщина попросту выпихнула сына из окна. Я думаю, что он отделался ушибами и, возможно, переломом. Но мы, те, кто собрался внизу, ничего не могли сделать, мы ничего не могли сделать", — сказала журналистам другая местная жительница, представившаяся как Зара.

Соболезнования

Премьер Британии Тереза Мэй выразила соболезнования членам семей погибших при пожаре. "Премьер глубоко сожалеет в связи с жертвами при пожаре", — сообщил британским журналистам представитель премьера. По его словам, около 15.00 местного времени (17.00 мск) Мэй намерена провести совещание, на котором обсудит причины и последствия пожара.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также выразила соболезнования семьям погибших.